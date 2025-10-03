Деятельность Фонда Андрея Матюхи: поддержка ветеранов, гуманитарные проекты и помощь больницам

Реклама

Фонд Андрея Матюхи развивает благотворительные проекты. Основными направлениями его работы являются поддержка военных и ветеранов, помощь больницам, развитие протезирования и поддержка гражданских, пострадавших от обстрелов. Отдельно фонд поддерживает международные проекты по сотрудничеству Украины с партнерами в мире.

«Е-протез» — инициатива, поддерживаемая Андреем Матюхой

«Е-протез» — ключевой проект, реализуемый при поддержке Фонда Андрея Матюхи. Сервис объединяет консультации, подбор протеза, доступ к программам финансирования и реабилитации, позволяя пользователям найти клинику и получить необходимую поддержку.

Фото: Shutterstock

Первый пилот был создан и запущен в 2024 году. Он функционировал как база знаний с сайтом и Telegram-ботом. В настоящее время проект масштабируется в полноценное приложение с интеграцией государственных сервисов. В чат-бот встроен искусственный интеллект, а база материалов постоянно обновляется.

В ближайших планах — охватить не менее пяти тысяч пользователей, половине из которых будет обеспечен полный путь от первой консультации до установки протеза.

Фонд Андрея Матюхи способствует реализации программы «Защита ремонтников Укрэнерго»

Фонд Андрея Матюхи поддержал инициативу «Защита ремонтников Укренерго». Её цель — дать техническому персоналу и ремонтным бригадам практические знания по доврачебной помощи. Запланировано 75 однодневных тренингов, в которых примут участие около 1500 сотрудников компании.

Энергетиков обучают останавливать массивные кровотечения, правильно накладывать жгуты, проводить сердечно-легочную реанимацию и оценивать состояние пострадавших еще до приезда медиков.

С начала полномасштабной войны энергетическая система Украины постоянно находится под угрозой. Было повреждено более 63 тысяч объектов, погибло не менее 160 специалистов отрасли, более 300 получили ранения. Ежедневно ремонтники выходят на объекты критической инфраструктуры, несмотря на высокий риск обстрелов. Именно поэтому Фонд Андрея Матюхи поддерживает реализацию программы, чтобы важные навыки доврачебной помощи стали обязательным элементом подготовки украинских энергетиков.

Детская больница получила современные инструменты при содействии Андрея Матюхи

Отдельным направлением работы фонда стала помощь медицинским учреждениям. В 2025 году в отделение экстренной хирургии «Охматдит» Фонд Андрея Матюхи передал инструменты Ligasure Mariland и Ligasure Exact с нанопокрытием. Благодаря этим технологиям врачи могут проводить открытые и лапароскопические операции с меньшей травматичностью.

Ежегодно в отделении выполняется около 800 операций, и подобное оборудование имеет ключевое значение. Уже через несколько месяцев после получения новых инструментов медики провели более 60 успешных вмешательств.

Это не первая помощь от Фонда Андрея Матюхи. Ранее «Охматдит» получил систему Thompson для открытых операций. Благодаря ей хирурги провели более сотни сложных вмешательств и называют её незаменимой в повседневной практике.

Андрей Матюха поддержал инициативу «Купи лот»

Фонд сопутствовал организации аукциона «Купи лот», который объединил футбольный клуб «Динамо», сборную журналистов Украины и информационное агентство «Центр новостей». Благодаря этой инициативе планируется построить инклюзивную спортивную площадку в Житомире на территории центра реабилитации и паллиативной помощи детям.

Андрей Матюха поддерживает такие проекты, поскольку сочетание спорта и благотворительности создаёт ощутимый эффект. Эта синергия приносит пользу участникам мероприятия и непосредственно детям, которым нужны особые условия для развития и социализации.

Фонд Андрея Матюхи присоединился к гуманитарному проекту Origami for Ukraine

Весной 2025 года фасад Музея Киева украсили пять тысяч металлизированных птиц, созданных бельгийским дизайнером Шарлем Кайсином при участии украинских школьников.

Основная цель инициативы — сбор средств для помощи раненым военным. Поддержать проект можно двумя способами: сделав свободный донат или приобретя одну из птиц за 10 евро. Уже собрано более 50 тысяч евро, которые будут переданы киевскому центру реабилитации.

Эта инициатива стала примером того, как искусство может быть одновременно эстетическим явлением и инструментом благотворительности, способным объединять города, привлекать внимание общества и приносить ощутимую пользу.

Системная работа Фонда Андрея Матюхи с перспективой на будущее

Фонд Андрея Матюхи объединяет различные направления деятельности, но все они имеют общий вектор — создание долгосрочных изменений. Каждая инициатива выстроена так, чтобы иметь системный эффект и формировать новые подходы к помощи.

С момента основания организация сосредоточена на нескольких ключевых сферах: поддержка, реабилитация и реинтеграция ветеранов, развитие проектов, укрепляющих обороноспособность государства, а также гуманитарные программы в сфере медицины, образования, культуры и науки. Важным направлением является международное сотрудничество, открывающее новые возможности для Украины.

«Помощь должна быть основой для будущего. Фонд обладает всеми возможностями, чтобы смотреть далеко вперёд и действовать системно», — подчёркивает Андрей Матюха.