Деятельность пророссийской секты "АллатРа" могут запретить решением суда

Минюст обратился с исковым заявлением о запрете и роспуске "общественной организации", которая распространяет псевдорелигиозное учение и кремлевские нарративы.

Киевский окружной административный суд по иску Министерства юстиции открыл производство по административному делу относительно организации "АллатРа", распространяющей среди украинцев теории заговоров, а также псевдонаучные и пророссийские нарративы.

Об этом стало известно с постановления суда, опубликованного в Государственном реестре судебных решений.

Минюст просит суд запретить и принудительно распустить (ликвидировать) общественную организацию "АллатРа".

Суд постановил открыть производство по административному делу, которое будут рассматриваться по правилам упрощенного производства без уведомления сторон.

Ответчик может в течение 15 дней подать в суд возражения.

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За период своего существования "АллатРа" создала собственные филиалы на территории РФ, Беларуси и еще нескольких стран Европы, Центральной Азии и США. На территории Украины она действовала с 2011 года.

Участники секты оправдывали вооруженную агрессию РФ и публично продвигали кремлевскую идею о создании "союза славянских народов" под руководством Москвы. "АллатРа" создала четкую иерархическую структуру и собственные представительства в каждом областном центре Украины.

К этой организации "приписывают" известных политиков и общественных деятелей, а ее членов обвиняют в приверженности России и зомбировании новых адептов всяческим бредом об инопланетянах, аннунаках и "благотворительном обществе".

Служба безопасности Украины и Нацполиция 3 ноября подтвердили, что обезвредили, заблокировали более 20 очагов псевдорелигиозной пророссийской секты "АллатРа", которая действовала по всей Украине.

Напомним, ТСН.ua поинтересовался, что думают по поводу "АллатРа" специалисты по религиоведению.

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