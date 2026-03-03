- Дата публикации
Дейнеко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве, назначили начальником пограничного отряда
Бывший глава ГНСУ Сергей Дейнек, которого НАБУ подозревает в коррупции, мобилизовали и назначили начальником Луганского пограничного отряда.
Бывший глава Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенант Сергей Дейнеко был призван на военную службу по мобилизации и назначен начальником Луганского пограничного отряда.
Об этом в комментарии « Интерфакс-Украина » сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.
«Действительно, на основании закона Украины „О воинской обязанности“ генерал-лейтенант Сергей Дейнеко призван для прохождения службы по мобилизации. В соответствии с Положением о прохождении военной службы в ГНСУ он назначен на должность начальника Луганского пограничного отряда. Обстоятельства его увольнения с военной службы на законодательном уровне не ограничивают дальнейшую возможность прохождения службы в ГНСУ по мобилизации», — отметил Демченко.
По словам спикера, решение о назначении было принято с учетом боевого опыта Дейнека и его предварительной работы в системе пограничного ведомства.
Что предшествовало назначению
4 января 2026 года президент Владимир Зеленский уволил Сергея Дейнека с должности главы ГНСУ, которую тот занимал с 2019 года. После увольнения его назначили советником министра внутренних дел Игоря Клименко.
22 января НАБУ и САП провели обыски у Дейнека в рамках расследования дела о возможном систематическом извлечении неправомерной выгоды.
По данным следствия, в 2023 году должностные лица ГНСУ могли организовать схему незаконного перемещения сигарет через границу в страны ЕС. Речь идет об использовании автомобилей с поддельными дипломатическими номерами и избегании таможенного контроля.
По версии стражей порядка, за проезд каждой фуры пограничники получали по 3 тыс. евро. Всего задокументировано не менее 204 тыс. евро неправомерной выгоды.
Высший антикоррупционный суд избрал Дейнеку меру пресечения в виде залога в 10 млн грн. Средства были внесены 2 февраля другим лицом. Также на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности, запрет покидать территорию Украины без разрешения следствия и обязанность сдать загранпаспорта.
Сам Дейнеко публично отрицал свою вину и заявлял о политической мотивированности обвинений.