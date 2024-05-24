"Дия" и "Резерв+": что известно о новой форме военного билета

Кабинет министров издал постановление №559, утверждающее порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и форму такого документа.

Об этом говорится на официальном сайте правительства.

Военный билет для призывников

Согласно новому порядку военно-учетный документ определяет принадлежность его владельца к исполнению воинского долга, даже если он был исключен из военного учета.

Это означает, что даже те, кто ранее был признан непригодным к военной службе или достиг пределов пребывания в запасе, получат военно-учетный документ. У таких граждан документ не изымается, а в него вносятся данные об исключениях из учета.

Военно-учетные документы оформляются и издаются:

в электронной форме – через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, государственный вебпортал электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны, а также через единый государственный вебпортал электронных услуг (портал "Действие"), в том числе с использованием мобильного приложения "Действие" (при наличии технической реализации),

в бумажной форме – на бланке, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 16 мая 2024 г. № 559.

Военный билет в Резерв+

Летом будет выпущена полноценная версия приложения "Резерв+", который будет содержать электронный аналог военного билета. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона в понедельник, 20 мая.

"Полноценная версия [приложения Резерв+] будет в июне, где можно будет получить электронный аналог бумажного военно-учетного документа и штрих-код. Процесс продолжается, все моменты, связанные с неточностями и неудобствами, решаются. Это первые дни, нельзя сказать, что это неожиданно [большая нагрузка на приложение и возможные неточности", — заявил он.

При проведении мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ. В то же время обновление персональных данных в Резерв+не касается военнослужащих.

Важно, что удаление мобильного приложения Резерв+ не приводит к удалению данных. Сведения не хранятся на серверах мобильного приложения, а отображаются из реестра Оберег.

Около миллиона украинцев уже обновили свои данные через приложение "Резерв+". Он стал самым популярным способом исполнения нормы закона о военном учете.

По словам спикера Минобороны Украины, около миллиона человек уже обновили свои данные именно через "Резерв+".

"Около 11 тыс. украинцев сделали это за пределами нашей страны в Польше, Германии, Чехии и Канаде. Также около 120 тыс. военнообязанных женщин уточнили свои данные через приложение "Резерв+". 145 тыс. человек, которые забронированы или имеют отсрочку, также выполнили норму закона.

Военный билет в "Дия"

Кабинет Министров Украины утвердил новую форму военного билета, который можно будет оформить в электронной форме через портал Дия. Он будет иметь QR-код, который можно считать с помощью мобильного приложения.

Если в удостоверении призывника, военном билете или других подобных документах есть ошибки, следует обратиться в ТЦК по месту нахождения на военном учете или использовать для этого электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста.

Военный билет будет содержать информацию о совершении уклоняющимся административного или уголовного правонарушения.

Лицо может иметь на бланке только один военно-учетный документ.

Военный билет будет выдан даже тем, кто ранее признан непригодным к военной службе или достиг предельного возраста пребывания в запасе. У таких граждан, исключенных из военного учета, военно-учетный документ не изымается и в него вносятся данные об исключениях из военного учета.

Об этом свидетельствует постановление от 16 мая 2024 г. №559.

Добавим, что Кабмин в начале января этого года принял постановление, согласно которому устроиться на работу военнообязанный может только после предъявления им военного документа.

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