Действительна ли повестка, выписанная на месте: в ТЦК опровергли миф

Повестку можно вручить не только по адресу.

Вокруг работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки создано множество мифов. Среди них – выписанная на месте повестка не действительна.

Об этом сообщают в Закарпатском ОТЦК и СП.

Отмечается, что образец повестки регламентирован Постановлением Кабмина №1487, однако там не указаны конкретные места ее выписки или вручения. Поэтому вручить повестку можно как по адресу проживания гражданина, так и по блокпосту или по месту работы.

"При этом повестки могут выписывать не только центры комплектования, но и исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов по распоряжению соответствующего ТЦК и СП. И фактически уведомление военнообязанных по месту жительства также должно осуществляться органами местного самоуправления", — говорится в сообщении.

Вручение повестки вступает в законную силу после того, как она полностью заполнена, то есть содержит все необходимые реквизиты — фамилию, имя, отчество военнообязанного, дату, время и адрес прибытия и подпись начальника ТЦК или руководителя органа местного самоуправления, скрепленный печатью.

"При этом часть данных может быть внесена в повестку заранее для ускорения процедуры. Ведь если гражданина останавливают на блокпосту, начальник ТЦК не может срочно приехать туда, чтобы скрепить повестку своей печатью ", – добавили в ТЦК.

Раньше мы писали, считается ли врученной повестка, брошенная в почтовый ящик.

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