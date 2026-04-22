Действительно ли Донбасс могли переименовать в "Донниленд": Зеленский ответил
Владимир Зеленский опроверг использование термина «Донниленд» на переговорах относительно будущего Донбасса.
Во время официальных переговоров не используются никакие другие названия для восточных регионов Украины, кроме конституционных. Поэтому версии назвать Донбасс «Доннилендом» в рамках дипломатических дискуссий не было.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в ответ на вопросы журналистов.
Зеленский подчеркнул, что во всех официальных документах и переговорах Украина использует только государственные названия территорий.
«Во время моих переговоров других терминов, чем Донецкая, Луганская области, наш Донбасс, территория Украины, других терминов нет. Соответственно есть документы, в которых все это указано», — подчеркнул Владимир Зеленский.
По поводу слухов в СМИ о переговорах других сторон, Зеленский заявил, что не комментирует чужие разговоры. Он подчеркнул: главное в переговорах — это сохранить украинскую власть в регионе, а не придумывать новые названия для областей.
«На мой взгляд, главное, чтобы Донецкая область, Луганская область оставались украинской землей — так оно и есть. Чтобы не было Путинленда. Это мне кажется самое главное», — подытожил Зеленский.
Что известно о «Донниленде»
Напомним, ранее издание The New York Times узнало о неформальном предложении украинской стороны назвать часть Донбасса в честь президента США — «Донниленд». По данным источников, знакомых с ходом переговоров, этот термин фигурирует в обсуждениях как способ апеллировать к тщеславию Дональда Трампа.
«Украинский переговорщик на самом деле создал флаг для "Донниленда" зелено-золотого цвета и национальный гимн, используя ChatGPT. Непонятно, видела ли их американская сторона вообще», — отметили в NYT.
Главная идея состоит в том, чтобы создать в регионе территорию со специфическим статусом, контроль над которой Трамп мог бы презентовать как свое выдающееся геополитическое достижение. Аналогичную стратегию в свое время избрала Польша, предлагая создать «Форт Трамп», чтобы гарантировать поддержку Вашингтона.