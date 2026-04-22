Действительно ли Донбасс могли переименовать в "Донниленд": Зеленский ответил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Во время официальных переговоров не используются никакие другие названия для восточных регионов Украины, кроме конституционных. Поэтому версии назвать Донбасс «Доннилендом» в рамках дипломатических дискуссий не было.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в ответ на вопросы журналистов.

Зеленский подчеркнул, что во всех официальных документах и переговорах Украина использует только государственные названия территорий.

«Во время моих переговоров других терминов, чем Донецкая, Луганская области, наш Донбасс, территория Украины, других терминов нет. Соответственно есть документы, в которых все это указано», — подчеркнул Владимир Зеленский.

По поводу слухов в СМИ о переговорах других сторон, Зеленский заявил, что не комментирует чужие разговоры. Он подчеркнул: главное в переговорах — это сохранить украинскую власть в регионе, а не придумывать новые названия для областей.

«На мой взгляд, главное, чтобы Донецкая область, Луганская область оставались украинской землей — так оно и есть. Чтобы не было Путинленда. Это мне кажется самое главное», — подытожил Зеленский.

Что известно о «Донниленде»

Напомним, ранее издание The New York Times узнало о неформальном предложении украинской стороны назвать часть Донбасса в честь президента США — «Донниленд». По данным источников, знакомых с ходом переговоров, этот термин фигурирует в обсуждениях как способ апеллировать к тщеславию Дональда Трампа.

«Украинский переговорщик на самом деле создал флаг для "Донниленда" зелено-золотого цвета и национальный гимн, используя ChatGPT. Непонятно, видела ли их американская сторона вообще», — отметили в NYT.

Главная идея состоит в том, чтобы создать в регионе территорию со специфическим статусом, контроль над которой Трамп мог бы презентовать как свое выдающееся геополитическое достижение. Аналогичную стратегию в свое время избрала Польша, предлагая создать «Форт Трамп», чтобы гарантировать поддержку Вашингтона.