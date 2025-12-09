- Дата публикации
"Действительно хорошо работают": Зеленский рассказал, чем именно Украина бьет по территории России
Украина перешла к активному применению собственных дальнобойных ракет, включая «Нептун» и ОТРК «Сапсан».
Украина применяет «Нептуны», «Паляницу», «Фламинго», а также оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Сапсан» для ударов по территории России.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами в режиме аудиосообщений.
«Да, скажу откровенно, Украина на сегодня уже применяет длинные «Нептуны», «Паляницу», «Фламинго», а также «Сапсан», — заявил президент.
В то же время Зеленский подтвердил, что применение ОТРК «Сапсан» уже началось.
«Скажу честно, начали. И я не буду говорить в количестве. Отвечу достаточно обобщенно на этот вопрос. Почему? Потому что пока не хочется, чтобы враг знал все прецеденты и все детали», — подчеркнул глава государства.
Также он отметил, что «есть много моментов», когда россияне считают, что было применение Нептунов.
«И пусть так и продолжает считать», — добавил Зеленский.
Напомним, ранее украинские разработчики презентовали обновленный зенитный перехватчик «Генерал Черешня AIR Pro», который способен эффективно сбивать вражеские ударные и разведывательные БпЛА вдоль всей линии фронта.