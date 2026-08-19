Действительно ли 19 августа на гору Фавор сходит огромное облако: священник о "правильной" дате Преображения

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Многие православные христиане на территории бывшего СНГ верят в разнообразные мифы и чудесные истории, связанные со Святой Землей. Особенно это касается верующих Московского патриархата. Так, среди других историй некоторые верующие считают, что ежегодно 19 августа, в праздник Преображения Господня по Юлианскому календарю (или старому стилю) на горе Фавор в Израиле во время службы с неба сходит яркое облако, напоминая о Преображении Иисуса Христа.

Священник Вселенского патриархата Константин Шевченко объяснил, имеют ли эти верования что-нибудь общее с реальностью. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Шевченко рассказал, что посмотрел фотографии и видео с праздничных богослужений в день Преображения по юлианскому календарю, то есть сегодня, 19 августа.

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«Так вот. На фотографиях и видео не зафиксировано восхождение облака на гору, о котором говорят адепты юлианского календаря. То есть облако не взошло. Фотографии смотрел на официальных ресурсах Иерусалимского Патриархата, чтобы никто не говорил, что из пальца высосал», — отметил священник.

По его словам, на кадрах четко видны обычные погодные условия и отсутствие густого тумана или облачности, о которых годами рассказывают сторонники старостильного календаря.

«Что теперь делать? А ничего — рассказывать дальше, что облако сходит. Потому что большинство из тех, кто разносит эту басню, никогда там не были и не видели того, чего там на самом деле не происходит, но упорно убеждают других, что оно есть», — отметил Константин Шевченко.

Он подчеркнул, что «Бог не фокусник, чтобы использовать природные явления и процессы для подтверждения календарных прихотей».

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Кроме того, Шевченко напомнил, что в Священном Писании сказано, что Преображение состоялось в конце зимы или в начале весны — ориентировочно за месяц-два до последнего путешествия Иисуса Христа в Иерусалим и его распятие, а не в августе. И согласно маршруту евангельских событий Преображение произошло в другом месте.

Напомним, что Преображение Господне или Яблочный спас — один из самых больших праздников в церковной традиции христиане восточного обряда в Украине почтили 6 августа.

Раньше мы писали, действительно ли река Иордан меняет русло 19 января.

Также мы развеивали мифы о Благодатном огне и его неземном происхождении. В действительности иерусалимский патриарх зажигает огонь от лампады в кувуклии Гроба Господня.

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