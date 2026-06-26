Действительно ли белорусский самолет залетал в Украину: что выяснили Воздушные силы

Самолет Беларуси / © телеграм-канал NEXTA Live

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Информация о том, что самолет белорусских авиалиний якобы пересек украинскую границу, не соответствует действительности. Ни один такой борт в воздушное пространство страны не входил.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

Военные говорят, что этот фейк появился в соцсетях 25 июня около 22:30. Там, ссылаясь на Flightradar24, писали, будто белорусский грузовой ИЛ-62 в 20:30 залетел в Черниговскую область, а затем улетел в Молдову.

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Управление коммуникаций Воздушных сил передало опровержение этой информации Центру противодействия дезинформации при СНБО Украины. Официальное сообщение о фейке появилось на ресурсах ЦПД в 23:30.

В Командовании пояснили, что платформа Flightradar24 — это только гражданский коммерческий проект, который в 2006 году основали шведские авиационные энтузиасты и предприниматели. Сервис работает через браузер и мобильные приложения для iOS и Android.

«Flightradar24» не является официальным источником информации о воздушном пространстве, поэтому не несет ответственности за предоставление неточной или недостоверной информации. Следовательно, призываем медиа пользоваться исключительно достоверной, проверенной информацией, полученной из официальных источников и не распространять Фейки», — отметили военные.

В ведомстве добавили, что Воздушные Силы круглосуточно следят за небом в Украине и за ее пределами. Обо всех воздушных угрозах военные оперативно сообщают в своих официальных каналах в Telegram, WhatsApp и Viber.

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Ранее в Сети писали, что по информации сервиса Flightradar24 в четверг, 25 июня, белорусский самолет пересек границу и зашел в воздушное пространство Черниговщины. Однако впоследствии эту информацию опровергли.

Напомним, дроны СБУ успешно атаковали российские военные объекты в оккупированной Керчи. Беспилотники попали в два корабля обеспечения, грузопассажирский паром и российскую ПВО у Керченского пролива.

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