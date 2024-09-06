Действительно ли будет по 20 часов темноты: министр сделал заявление об отключениях света зимой

Если будут существенны такие вражеские удары по энергетике, то на сегодняшний день сложно предугадать их влияние на систему.

Министр энергетики Герман Галущенко назвал "вбросами" заявления о том, что зимой в Украине отключения света могут продолжаться по 18-20 часов.

Об этом глава Минэнерго заявил во время выступления в Верховной Раде.

Галущенко сказал, что Украина пройдет зиму в нормальном режиме электроснабжения в отсутствие новых тяжелых российских ударов по энергетике.

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"Появилось очень много экспертов, которые каждый день там какие-то вбрасывают: там 20 часов без света, 18. На самом деле они ничего не знают. Потому что если не будет ударов, которые критически повлияют на энергосистему, мы пройдем эту зиму в нормальном режиме", – заверил министр.

В то же время он добавил – если такие удары будут, то предусмотреть их влияние на систему на сегодняшний день сложно.

"Поэтому все эти оценки, они условны и не имеют ничего общего с реальностью", — добавил Галущенко.

Напомним, накануне член энергетического комитета парламента Сергей Нагорняк заявил, что по худшему сценарию, если РФ продолжит атаковать энергетику, то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления.

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