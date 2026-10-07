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Действительно ли чума из России угрожает Украине: МИД дал официальный ответ
Пока соседние страны одна за другой закрывают границы из-за чумы в России, в МИД Украины объяснили, стоит ли волноваться украинцам.
На фоне вспышки чумы в России соседние страны усиливают ограничения на границах. В Украине, тем временем, внимательно следят за ситуацией — в МИД заявляют, что пока оснований для беспокойства нет.
Об этом сегодня, 7 октября, на брифинге заявил спикер МИД Георгий Тихий. По его словам, украинские компетентные органы пристально следят за развитием событий.
Угрожает ли Украине вспышка чумы
«Мы следим. Наши компетентные органы и система здравоохранения очень внимательно следят за происходящей в РФ ситуацией», — заявил Георгий Тихий.
По словам спикера МИД, пока никакой угрозы для Украины нет.
Одним из факторов, снижающих риск распространения инфекции в Украине, Тихий назвал отсутствие пассажирского сообщения с Россией.
«У нас, к счастью, вообще пассажиропотока нет. Кроме туда, где именно этих пассажиров (ред. — российских военных), которых убивают Силы обороны Украины. Но какого-либо сообщения или постоянного обмена людьми нет», — сказал спикер МИД.
В МИД также обратили внимание на реакцию соседних стран, вводящих ограничения из-за эпидемиологической ситуации в России.
«Но мы видим, как соседние страны реагируют, закрывая границы, и понимаем, что, к сожалению, российский режим повторяет все те же паттерны, которые были задействованы при Советском Союзе, особенно его финальной стадии, когда режим не был способен гарантировать минимальную безопасность своим людям», — заявил Тихий.
По его словам, это свидетельствует о кризисе в управлении Россией.
«Это показатель, насколько управление этой страны в глубоком кризисе, что они не способны обеспечить такие базовые эпидемиологические вещи», — резюмировал представитель МИД Украины.
Чума в России
Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что из-за смерти женщины от чумы в России объявили карантин и ввели масочный режим.
Также мы писали о том, как россияне убирают новости о чуме и изменяют причины смерти ученой, пытаясь скрыть масштаб вспышки.
Новости об изоляции сотен людей в России вызвали опасения относительно возможной вспышки легочной чумы. Несмотря на беспокойство в мире, специалисты отмечают, что этот патоген существенно отличается от вируса COVID-19.