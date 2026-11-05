Действительно ли энергетики не готовились к новым ударам РФ: в ДТЭК объяснили, почему со светом стало хуже

В ДТЭК объяснили, почему со светом стало сложнее: действительно ли не готовились / © ТСН.ua

Реклама

В Украине причиной нынешних тяжелых отключений света не отсутствие подготовки, а кардинальное изменение тактики врага и колоссальная интенсивность новых атак.

Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании ДТЭК.

Реклама

В компании признались, что многие пользователи в Сети их спрашивают: почему со светом стало сложнее и действительно ли за почти пять лет полномасштабной войны энергетики не подготовились к атакам.

Реклама

В энергокомпании ответили на упреки в подготовке инфраструктуры к обстрелам, отметив, что защитные и восстановительные работы продолжаются непрерывно. Однако РФ постоянно меняет тактику обстрелов и увеличивает их интенсивность:

В 2022 году оккупанты совершили 11 массированных атак на энергосистему за весь год, причем целили преимущественно по электростанциям.

А только за последние трое суток зафиксировано 78 ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Сейчас под ударами и электростанции и объекты передачи электроэнергии.

«Уже пятый год украинская энергосистема работает в условиях постоянных атак. С такими масштабами и продолжительностью разрушений не сталкивалась ни одна энергосистема мира. Серьезные повреждения требуют значительных усилий и времени восстановления. Постоянные воздушные тревоги и угроза повторных атак затрудняют работу энергетиков», — пояснили в ДТЭК.

Энергетики заверили, что круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование, чтобы возвращать свет в дома украинцев.

Ранее сообщалось, что Житомир переходит в энергетический режим выживания.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров