Действительно ли Хмара уволился с военной службы через ВЛК: в Минобороны прокомментировали

Новоназначенный министр обороны Евгений Хмара / © Міністерство оборони

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Министерство обороны опровергло слухи в соцсетях, что якобы их нового главу Евгения Хмару уволили с военной службы через ВЛК.

Об этом передает «Укринформ» со ссылкой на ответ министерства.

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В Минобороны заверили, что Евгений Хмара занимает должность министра обороны Украины как гражданское лицо. Ведь закон «О национальной безопасности Украины» требует, чтобы этот пост занимал исключительно гражданское лицо.

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Там подчеркнули, что Хмара уволен с военной службы на основании подпункта «е» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

«Эта норма касается именно генералов и адмиралов: если они не занимают штатную должность, находятся в распоряжении, закон позволяет уволить такого генерала с военной службы», — подчеркнули в Минобороны.

«Евгений Хмара прошел ВЛК по требовательной графе для спецподразделения СБУ и полностью пригоден к военной службе. Поэтому спекуляции вокруг причин его увольнения якобы из-за ВЛК — ложь», — подытожили в ведомстве.

Заметим, что указанная статья в законе звучит так: «Контракт прекращается (разрывается), а военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, увольняются с военной службы по основаниям: в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий — в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава)».

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Напомним, вчера, 19 августа, Евгений Хмара официально возглавил Министерство обороны Украины.

Его предшественник Михаил Федоров, последние шесть месяцев возглавлявший Минобороны, 15 июля ушел в отставку. После увольнения он публично подверг острой критике Александра Сырского и подтвердил, что настаивал на отстранении главнокомандующего от должности.

Из — за увольнения во многих городах Украины прошли митинги в поддержку Федорова .

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