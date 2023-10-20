Действительно ли Израиль отказал Зеленскому в визите: Подоляк дал ответ

Президент Украины Владимир Зеленский один из первых связался с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху, когда начались события в "черную субботу" – 7 октября. Он солидаризировался с израильским народом, выразил поддержку и сказал совершенно четко, что в это время все глобальные лидеры должны находиться на земле Израиля для того, чтобы подчеркнуть поддержку.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, отвечая на вопрос, был ли запланирован визит президента Владимира Зеленского в Израиль.

"То есть это не о визите. Президент просто сказал, что Украина готова быть с визитом в Израиле. Но это о солидарности, которую обнаружили с Украиной в начале нашей войны, когда к нам тоже приезжали лидеры других стран", — сказал он.

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Что касается визита, то это, по словам Подоляка, уже на уровне соответствующих институций – министерств иностранных дел – идут консультации с учетом безопасности, потому что все-таки у нас война – все это нужно учитывать.

"Сегодня Украина достаточно четко изложила свою позицию и показала, что мы солидаризируемся с жертвами террора", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, был ли такой визит запланирован, Михаил Подоляк объяснил, что визиты – вопросы договоренностей на консультативном уровне. "Они ведутся, страны договариваются, периодически эти визиты проходят. У нас уже есть тактика из-за подчеркивания с учетом того, кто у нас враг, и, соответственно, мы должны минимизировать информацию о визитах президента Украины: внутренних или внешних", — резюмировал советник руководителя. ОП.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский хотел совершить визит в Израиль в знак солидарности в связи с нападением ХАМАС. Однако Израиль ответил отказом по запросу Офиса президента.

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