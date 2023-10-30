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Действительно ли Израиль отказал Зеленскому в визите: посол Бродский дал четкий ответ

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Действительно ли Израиль отказал Зеленскому в визите: посол Бродский дал четкий ответ

Посол Израиля Михаэль Бродский/Скриншот

Михаэль Бродский подчеркнул, что Зеленский может приехать в Израиль в любое время.

Украина пока что не посылала запрос о возможном визите президента Владимира Зеленского в Израиль, но его ждут в стране в любое время.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью изданию Ynet.

Отвечая на вопрос, действительно ли израильская сторона в начале войны с ХАМАС заявляла, что визиты Зеленского "не ко времени", Бродский отметил, что "это неправда, потому что от Украины не было официального запроса относительно визита".

"В Украину были отправлены сообщения о том, что он (Зеленский – ред.) может приехать в Израиль в любое время, и я думаю, что он скоро приедет. Дата еще не назначена, но он желанный гость в Израиле, и я верю, что визит состоится", - резюмировал посол.

Напомним, 16 октября издание The Times of Israel написало, что президент Владимир Зеленский хотел совершить визит в Израиль в знак солидарности в связи с нападением ХАМАС. Однако Израиль якобы ответил отказом на запрос Офиса президента.

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Дата публикации
Просмотры
4895
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