Действительно ли Израиль отказал Зеленскому в визите: посол Бродский дал четкий ответ

Михаэль Бродский подчеркнул, что Зеленский может приехать в Израиль в любое время.
Украина пока что не посылала запрос о возможном визите президента Владимира Зеленского в Израиль, но его ждут в стране в любое время.
Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью изданию Ynet.
Отвечая на вопрос, действительно ли израильская сторона в начале войны с ХАМАС заявляла, что визиты Зеленского "не ко времени", Бродский отметил, что "это неправда, потому что от Украины не было официального запроса относительно визита".
"В Украину были отправлены сообщения о том, что он (Зеленский – ред.) может приехать в Израиль в любое время, и я думаю, что он скоро приедет. Дата еще не назначена, но он желанный гость в Израиле, и я верю, что визит состоится", - резюмировал посол.
Напомним, 16 октября издание The Times of Israel написало, что президент Владимир Зеленский хотел совершить визит в Израиль в знак солидарности в связи с нападением ХАМАС. Однако Израиль якобы ответил отказом на запрос Офиса президента.
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