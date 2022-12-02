Действительно ли Киево-Печерская лавра перешла к ПЦУ: в Минкульте обратили внимание на интересную деталь

Собственность всей Киево-Печерской лавры находится во владении государства, но обременена соглашениями, заключенными в разное время и на разных условиях.

В Минкульте сообщили, что на сегодняшний день речь не идет о передаче Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он подчеркнул, что на самом деле состоялась регистрация юридического лица ПЦУ на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", в монастыре, который находится напротив территории Верхней лавры и входит в ведение заповедника.

Юридическое лицо Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь) УПЦ (МП) зарегистрировано много лет назад по адресу ул. Лаврская, 15 (Нижняя лавра). Новосозданное юридическое лицо "Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь) УПЦ (ПЦУ) зарегистрировано по адресу ул. Лаврская, 14 (Церковь Феодосия Печерского, непосредственно рядом с Верхней лаврой). На это есть надлежащее согласие Национального заповедника "Печерская лавра", — написал глава Минкульта.

Ткаченко отмечает, что церковь Феодосия Печерского и корпуса в пределах стен вокруг нее находились в пользовании ПЦУ и до регистрации в нем нового юридического лица ПЦУ. Он напомнил, что собственность всей Киево-Печерской Лавры находится во владении государства, но обременена соглашениями, заключенными в разное время и на разных условиях.

"Согласно решению СНБО, Кабинету министров Украины поручено обеспечить в двухмесячный срок проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, находящимся на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника", — подытожил министр культуры и информационной политики.

Напомним, представитель Православной церкви Украины Евстратий Заря сообщил, что якобы "Свято-Успенская Киево-Печерская лавра "зарегистрирована как монастырь в составе ПЦУ. Он ссылался на Единый государственный реестр, в котором было указано, что решение о создании в составе ПЦУ религиозной организации — мужского монастыря "Свято-Успенская Киево-Печерская лавра", было принято во время заседания Священного Синода еще 23 мая 2022 года.

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