Действительно ли командующего ОК "Север" уволили из-за событий на Курщине: ответ Генштаба

"Перемещение" генерал-майора Дмитрия Красильникова не связано с событиями в Курской области. Он прекратил командование группировкой войск "Курск" около четырех месяцев назад.

Так увольнение Красильникова с должности командующего оперативным командованием "Север" прокомментировал спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий, сообщает "Суспильне".

"Вооруженные Силы ценят опыт. Перемещение военнослужащих на должности, где они могут быть более эффективными, является обычным процессом военной карьеры. Поэтому рассматривается вопрос о назначении Дмитрия Красильникова на другую должность, в соответствии с уровнем его знаний и опыта", — сказал спикер Генштаба.

Он также высказался о выводе Красильникова в резерв и назначении его на новую должность. Так, Лиховий сказал, что из-за кардинальных изменений в системе управления ВСУ большое количество офицеров переводится и назначается на другие должности.

Также читайте Валерий Залужный готовит новую книгу о войне: когда она выйдет

"Следовательно, с целью недопущения ухудшения его положения и прав относительно денежного довольствия генерал-майор Дмитрий Красильников временно выведен в резерв. О его новом назначении будет сообщено отдельно", — сказал спикер Генштаба.

Напомним, накануне об увольнении Красильникова сообщила народный депутат Марьяна Безуглая. Свой пост она разместила в ответ на собственное сообщение о выходе ВСУ с Курщины. Впоследствии сам Красильников подтвердил, что он уволен с должности командующего ОК "Север". Причину увольнения генерал-майору не объяснили.