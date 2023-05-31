Действительно ли летом будут отключать свет: в "Укрэнерго" предупредили, чего ждать

В компании не считают, что отключение света или блэкауты летом неотвратимы.

Отключения света в Украине летом возможны, ситуация с электроэнергией будет напряженной, однако "Укрэнерго" постарается не допустить отключений или блэкаутов.

Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает "Радио Свобода".

Кудрицкий сообщил – если в Украине не будет хватать электроэнергии, ее будут импортировать из Европы. Если и этого не будет хватать, то в стране могут задействовать дополнительные генерирующие мощности, например, использующие природный газ.

Также читайте В Украине повысят тариф на электроэнергию: Кабмин утвердил новую цену

"Летом, традиционно, такие теплоэлектроцентрали используются мало, но мы можем включить дополнительную генерацию на газ, в случае необходимости. Поэтому я бы не говорил о неотвратимых отключениях или блэкаутах", — сказал глава правления "Укрэнерго".

Он отметил, что отключения света летом возможны, но они не будут связаны с дефицитом электроэнергии. То есть, могут возникать технические неисправности в сети.

Напомним, ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко выразил мнение, что в Украине могут возобновить отключение света летом, а именно в июле-августе 2023 года. Все из-за нехватки мощностей в энергосистеме в пиковые часы.

Александр Харченко о повышении тарифов на электроэнергию и возможности возобновления отключений

Читайте также: