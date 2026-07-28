ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
619
Время на прочтение
1 мин

Действительно ли на трассе Харьков — Полтава уничтожены все АЗС: Синегубов поставил точку

Синегубов опроверг заявления об уничтожении всех АЗС на трассе Харьков – Полтава.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
АЗС в Харьковской области

АЗС в Харьковской области

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов прокомментировал информацию о том, что на автодороге между Харьковом и Полтавой, якобы, не осталось ни одной работающей автозаправочной станции. По его словам, она не соответствует действительности.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

По словам главы ОВА, распространенная отдельными медиа информация, которая основывалась на заявлении депутата Харьковского областного совета Александра Скорика, не соответствует действительности.

«Информация некоторых медиа о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось ни одной заправки, не соответствует действительности. Дефицита горючего в регионе нет», — подчеркнул Синегубов.

Он призвал использовать только проверенные источники информации и не распространять неподтвержденные сообщения.

Ранее депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что российские удары полностью уничтожили все АЗС на участке трассы Харьков — Полтава, включая заправки в Валках, Чутово и других населенных пунктах. По его словам, последнюю работающую АЗС в Валках оккупанты уничтожили 26 июля, поэтому водителям рекомендуют заранее позаботиться о запасе горючего. В то же время Скорик подчеркнул, что, несмотря на разрушение более 200 АЗС в Украине, из которых более 80 — на Харьковщине, топливного кризиса в стране пока нет.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
619
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie