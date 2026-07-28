Действительно ли на трассе Харьков — Полтава уничтожены все АЗС: Синегубов поставил точку

АЗС в Харьковской области

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Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов прокомментировал информацию о том, что на автодороге между Харьковом и Полтавой, якобы, не осталось ни одной работающей автозаправочной станции. По его словам, она не соответствует действительности.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

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По словам главы ОВА, распространенная отдельными медиа информация, которая основывалась на заявлении депутата Харьковского областного совета Александра Скорика, не соответствует действительности.

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«Информация некоторых медиа о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось ни одной заправки, не соответствует действительности. Дефицита горючего в регионе нет», — подчеркнул Синегубов.

Он призвал использовать только проверенные источники информации и не распространять неподтвержденные сообщения.

Ранее депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что российские удары полностью уничтожили все АЗС на участке трассы Харьков — Полтава, включая заправки в Валках, Чутово и других населенных пунктах. По его словам, последнюю работающую АЗС в Валках оккупанты уничтожили 26 июля, поэтому водителям рекомендуют заранее позаботиться о запасе горючего. В то же время Скорик подчеркнул, что, несмотря на разрушение более 200 АЗС в Украине, из которых более 80 — на Харьковщине, топливного кризиса в стране пока нет.

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