Действительно ли начинается эвакуация из Херсона и к чему готовиться горожанам: что говорят в ОВА

Херсон / © Getty Images

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Жителей Херсона, которые пока не готовы покидать город навсегда, призывают хотя бы на осенне-зимний период уехать в более безопасные регионы Украины.

Об этом заявил заместитель главы Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона.

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По его словам, временная эвакуация может помочь людям пережить самый сложный период там, где гораздо проще обеспечить отопление, электроэнергию и базовые условия для жизни.

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В то же время, область продолжает готовиться к зиме и работает над децентрализацией системы теплоснабжения. Однако реализовывать такие проекты в Херсоне очень сложно.

«Российские войска регулярно атакуют город, а с левого берега Днепра ведут разведку с помощью беспилотников. Поэтому даже подготовленные объекты могут стать целями для ударов», — отметил он.

В Херсонской ОВА отмечают, что противник способен разрушить результаты длительной подготовки буквально несколькими ударами. Впрочем, какой будет ситуация в этом отопительном сезоне, пока спрогнозировать невозможно. Именно поэтому жителей, которые не хотят окончательно эвакуироваться, призывают рассмотреть хотя бы временный выезд из города.

Что предшествовало

Российские войска ночью атаковали Херсонскую ТЭЦ авиационными бомбами. В результате удара объект критической инфраструктуры потерпел значительные разрушения, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин 27 августа.

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«Откровенно: рассчитывать на работу ТЭЦ или других объектов критической инфраструктуры в привычном режиме этой зимой мы уже не можем… Поэтому нужно честно понимать: Херсон может оставаться без света и тепла не на часы или дни, а долгое время», — сказал глава ОВА.

Он призвал жителей города, прежде всего семьи с детьми и пожилых людей, по возможности уехать в более безопасные регионы, где у них есть родственники или знакомые.

Реакция горожан

В комментариях под сообщением Прокудина разгорелась настоящая дискуссия о работе властей. Херсонцы возмущены, что на пятый год войны город не защищен, вражеские дроны охотятся за людьми, а обычный выход из дома в магазин превратился в квест.

В то же время, часть горожан спрашивает, куда им ехать, если цены на аренду жилья просто зашкаливают. Люди остались один на один.

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