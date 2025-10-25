Действительно ли объекты энергетики были незащищены от атак РФ: что говорят в Минэнерго

Министр Гринчук отвергает обвинения в незащищенности энергообъектов

Министр энергетики Светлана Гринчук отрицает, что объекты энергетики Украины не были достаточно защищены от российских ударов, из-за чего в стране снова отключение света.

Об этом передает Радио Свобода.

Она уверяет, что физическая защита энергообъектов была возведена, и благодаря этому удалось избежать более масштабных последствий.

«Если бы не физическая защита, которая была возведена на энергетических объектах, те удары, которые мы сейчас имеем, и тактика ударов со стороны россиян, могли бы нанести гораздо больше потерь и у нас уже было бы гораздо больше отключений и ситуация была бы гораздо сложнее», — убеждает Гринчук.

Министр пояснила, что из-за массированности и большого количества российских атак, полностью отбить удары без повреждений сложно. Особенно когда 100 или 200 дронов вместе с ракетами летят на один объект.

«Та массированность, когда бывает более 100, а то и под 200 дронов против одного объекта в сочетании с ракетами, очень сложно действительно защитить так, чтобы вообще никак не повредило», — отмечает глава Минэнерго.

На вопрос журналистов о проценте разрушений энергообъектов сегодня, Гринчук ответила, что сейчас это «трудно определить».

«Мы, честно говоря, пытаемся сразу возвращать к работе те объекты, которые повреждены. У нас в планах восстановления тех, которые за последние две атаки были повреждены, нам нужно несколько недель. Поэтому процент меняется каждый день. Работают все круглосуточно, чтобы этот процент готовности был всегда на высоком уровне», — сказала министерша.

