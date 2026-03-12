Действительно ли Одесса останется без питьевой воды: в ЦПД объяснили

Вода / © pexels.com

Информация об угрозе нехватки питьевой воды в Одессе из-за загрязнения реки Днестр манипулятивна.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

По данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, 10 марта возле села Лядова Винницкой области в Днестре действительно заметили пятна смазки. Это произошло из-за российской атаки на Днестровскую ГЭС, которая была еще 7 марта. Тогда из-за обстрелов утекло топливо. Пятна уже пошли по течению ниже, в молдавское село Наславча.

Несмотря на это, в Центре противодействия дезинформации подчеркивают: сообщения в Telegram-каналах о том, что Одесса может остаться без воды, неправдивы. Профильные службы уже принимают все необходимые меры для локализации последствий.

В частности, лаборатории провели отбор проб воды у водозабора Одессы, в селе Маяки и в Днестровском лимане для постоянного мониторинга ситуации. В то же время, спасатели устанавливают специальные боновые заграждения и используют сорбенты, чтобы собрать маслянистые пятна с поверхности реки.

Кроме того, украинская сторона официально проинформировала Молдову о трансграничном загрязнении, и обе страны согласовывают совместные действия в рамках Днестровской комиссии. Ситуация находится под наблюдением ГСЧС, Госводагентства и областных военных администраций. Специалисты призывают жителей не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, тогда ночь на 7 марта армия РФ нанесла массированную комбинированную атаку по Украине. В результате вражеских обстрелов ранены и погибшие, среди них дети.

Кроме того, в Одесской области наблюдается одна из самых сложных ситуаций с электроснабжением по всей Украине.