Действительно ли печенье "Мария" вредит здоровью или на что обращать внимание при выборе

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Стоит отметить, что под названием "Мария" выпекают печенье многие производители, поэтому не все продукты могут быть одинакового качества. И на что стоит обращать внимание при выборе - рассказываем в данном материале.

Почему печенье "Мария" попало в антирейтинг

Основные претензии украинского медиа , которое опубликовало статью со ссылкой на экспертов, касались именно состава. Речь шла о высоком содержании сахара, а также наличие трансжиров в продукции.

*Стиль объяснения Промышленные трансжиры - это искусственно созданные жиры, которые добавляют для продления срока хранения продуктов и улучшения их текстуры. Образуются промышленные трансжиры при гидрогенизации, то есть когда из жидких растительных масел получают твердые жиры.

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Однако в этой же статье журналисты отметили, что не во всем печенье есть трансжиры. Поэтому возникает вопрос: как лакомиться любимой для миллионов украинцев "Марией" без вреда для здоровья?

На что обращать внимание при выборе печенья "Мария"

Потребителям стоит обращать тщательное внимание на состав печенья и проверять наличие трансжиров. В качестве эксперимента, наши журналисты купили несколько упаковок товара одного из самых популярных производителей печенья "Мария" - ТМ "Ярич". Так, в составе печенья с молоком и кальцием от этого бренда, а также с йогуртом и кокосом не нашли опасного количества трансжиров. Так же в других вкусах "Марии".

Сам производитель объясняет: в составе некоторых продуктов других брендов возможно наличие опасного количества трансжиров, однако в "Ярич" строго придерживаются международных стандартов качества, ведь товары не только поставляются на отечественные полки, но и экспортируются за границу. Поэтому эта продукция является абсолютно безопасной для потребления.

"На нашем предприятии внедрен международный стандарт IFS Food. Мы ответственно относимся к выбору сырья и особое внимание уделяем отбору масложировых компонентов, ведь они имеют наибольшее влияние на качество и безопасность готовой продукции", - объясняет директор по маркетингу Кондитерской фабрики "Ярич" Дмитрий Лихолет.

Кроме этого, Дмитрий Лихолет добавляет, что при изготовлении печенья "Мария" торговой марки "Ярич" в составе продукции можно найти высокоолеиновое подсолнечное масло, которое является абсолютно безопасным.

"Мы используем высокоолеиновое подсолнечное масло, которое отличается высоким содержанием полезных мононенасыщенных жиров и устойчивостью к окислению. Такое масло не содержит гидрогенизированных жиров", - отмечает Дмитрий Лихолет.

Интересно, что высокоолеиновое подсолнечное масло по свойствам не уступает оливковому маслу. Например, в его составе также есть Омега-3, что способствует снижению холестерина в крови.

Прокомментировали представители компании и вторую претензию СМИ относительно содержания сахара в печенье "Мария". По их словам, продукция ТМ "Ярич" изготавливается по четкой рецептуре, соответственно количество сахара остается в пределах нормы.

В печенье "Мария" ТМ "Ярич" такой показатель, как сахар, не превышает допустимую норму, регламентируется в документах, в частности не превышает нормы ДСТУ", - отмечает начальник качества Кондитерской фабрики "Ярич" Надежда Шанковская.

Она добавляет, что на предприятии контроль содержания сахара в готовой продукции осуществляется несколькими методами:

рецептурный контроль - на этапе подготовки сырьевой смеси контролируется точная дозировка сахара;

производственный контроль - проводится периодическая проверка смесей на соответствие рецептурным показателям;

лабораторный контроль - определяется массовая доля сахаров в готовом продукте.

Печенье "Мария" от ТМ "Ярич" безопасное также и для людей, которые склонны к аллергии. Этого удается достичь благодаря контролю отсутствия таких составляющих, как орехи или соя.

Стоит также отметить, что печенье "Мария" не имеет "лишних" компонентов, таких как шоколадная или сахарная глазурь. Зато печенье "Мария" с йогуртом от ТМ "Ярич" содержит натуральный сухой йогурт, а "Мария" с кокосом - настоящую кокосовую стружку.

Потреблять ответственно

Итак, на украинском рынке представлено много производителей, которые изготавливают печенье "Мария". Не все оно является безопасным как для детей, так и для взрослых. Поэтому среди представленных товаров стоит искать печенье с пометкой "с подсолнечным маслом". В то же время все эксперты рекомендуют перед выбором продукта просматривать его состав, питательную ценность, где указано содержание сахара и жира.