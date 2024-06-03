Действительно ли пограничники минируют берега Тисы: в ГПС ответили

Информация о "минировании" берегов Тисы — это враждебное ИПСО. Усиление границы с Тисой происходит, но другим способом.

Об этом пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Такие слухи – это враждебное ИПСО. Усиление границы со странами Европейского Союза и Молдовой для того, чтобы не допускать незаконного пересечения границы, – это ответственность Украины перед странами, с которыми мы граничим. Но это никоим образом не предусматривает минирования территории или других действий, которые бы угрожали жизни людей, даже несмотря на то, что они незаконно пытаются пересечь границу", — сказал Демченко.

В то же время он отметил, что пограничники усиливают надзор за местностью у Тисы, чтобы не допустить незаконное пересечение границы гражданами.

Ранее сообщалось, что для украинцев могут измениться правила пересечения границы.

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