Украина
288
1 мин

Действительно ли прокурор из Харькова "засветилась" на OnlyFans: что говорит прокуратура

В Харькове прокурорку проверяют из-за предполагаемой «подработки» на OnlyFans, а фигурантка обвиняет экс-бойфренда в мести.

Дмитрий Гулийчук
Харьковская областная прокуратура / Фото иллюстративное

Харьковская областная прокуратура прокомментировала скандал, что якобы их сотрудница подделывала интимным контентом на платформе на OnlyFans.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В релизе признали, что в соцсетях действительно «гудят» за прокуроршу Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова Луизу Карапетян.

Сейчас назначено служебное расследование для объективной проверки всех обстоятельств.

В свою очередь прокурор подала в отдел полиции заявление, в котором отметила, что распространение соответствующих материалов, по ее словам, осуществил ее бывший парень, чтобы отомстить.

По данным прокуратуры, правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины — нарушение неприкосновенности частной жизни.

«В сложившейся ситуации нужно установить истину и дать оценку действиям всех сторон в соответствии с законом, а не прибегать к манипуляциям и унижению человека в социальных сетях», — призывают в Харьковской прокуратуре.

Напомним, что компания OnlyFans признана самой прибыльной в мире по доходу на одного сотрудника.

288
