Действительно ли РФ готовит наступление на Чернигов: в СНБО объяснили

Пограничная «зона безопасности» Путина превратилась в информационную атаку: почему фейк о наступлении на Чернигов — это давление на дипломатию, пояснили в СНБО.

Действительно ли Чернигову грозит новая атака

На фоне недавнего приказа Путина оккупантам создать «зону безопасности» вдоль границы, российские пропагандисты распространяют нарративы о якобы «подготовке наступления на Чернигов».

Действительно ли РФ готовит наступление на Чернигов, объяснил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко Telegram.

Коваленко успокоил черниговцев, что такие угрозы врага — это часть когнитивной операции против Украины. Также угрозы привязаны к дипломатическим процессам и тактике России по давлению на Украину и затягиванию усилий США.

По его мнению, цель таких панических слухов — создать дополнительное давление на украинское общество, а также информационная имитация способности российской армии «побеждать повсюду на фронте».

«Реальных сил и средств у россиян наступать именно на Чернигов нет. Также Силы обороны Украины контролируют ситуацию в Черниговской области, провокации врага в пограничнье прекращаются силой», — заверил руководитель ЦПД.

Он напомнил, что подобные операции враг уже проводил раньше по Сумам и Харькову. Однако Силы обороны остановили россиян, у которых не было сил наступать на большие города.

Ранее мы писали, что российские оккупанты целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру и логистику на Черниговщине.

