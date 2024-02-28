Действительно ли РФ имеет "значительные успехи" на фронте: в ISW объяснили последние заявления Шойгу

Последние заявления министра обороны России Сергея Шойгу вроде бы о значительных "боевых победах" имеют политические цели накануне предстоящих выборов президента России. В Минобороны РФ специально преувеличивают территориальные достижения, которых на самом деле нет.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Указывается, 27 февраля Шойгу выступил на коллегии Минобороны России и сообщил, что российские войска продолжают усиление позиций на Авдеевском и Купянском направлениях. Он заявил, что российские войска вытеснили украинские войска из Ласточкиного и Северного и Победы и утверждал, что российские силы захватили около 327 квадратных километров территории с начала 2024 года.

В ISW разоблачили Шойгу на лжи. Аналитики оценивают, что с 1 января 2024 года российские войска захватили около 205 квадратных километров, и Шойгу, вероятно, намеренно преувеличил российские территориальные достижения.

"Заявления Шойгу о захвате Россией очень маленьких населенных пунктов ограниченного тактического значения свидетельствует о том, что МО России пытается подчеркнуть даже такие незначительные достижения, чтобы представить образ российской армии, которая постоянно продвигается вперед. Все три населенных пункта, которые Шойгу решил выделить, состоят из небольших полугородских районов, охватывающих несколько кварталов, поэтому захват этих населенных пунктов российскими войсками был очень тактическим мероприятием", — считают в ISW.

ISW добавляют, что Минобороны России, вероятно, пытается использовать недавние тактические достижения для того, чтобы получить положительный информационный эффект перед президентскими выборами в марте 2024 года.

Напомним, по данным ISW, российская армия продвинулась в районе Бахмута. Американские аналитики назвали следующий город врага.

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