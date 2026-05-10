Действительно ли РФ сорвала обмен пленными после громкого указа президента: Зеленский ответил

Планируемый обмен пленными в формате 1000 на 1000, который должен быть проведен в рамках договоренностей между Путиным и Трампом, уже готовится.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Идут сейчас и наши контакты с американской стороной о гарантиях, гарантиях выполнения договоренностей, которые были достигнуты недавно и о которых сказал президент США. Обмен пленных — 1000 на 1000 — готовится, и должен быть проведен», — сказал он.

По словам Зеленского, гарантии по обмену брали на себя американцы.

Ранее Дональд Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной (9-11 мая) и обмене пленными. Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к предложению США.

В Кремле также подтвердили, что договоренности по прекращению огня и обмену пленными были достигнуты после телефонных переговоров с администрацией президента США.

Однако впоследствии диктатор Путин заявил, что Россия якобы не получала от Украины предложений по обмену пленными, о котором стороны договаривались при посредничестве США. В комментарии УНИАН рассказал информированный представитель Офиса президента заявил, что Путин хочет сорвать обмен.

В Сети предположили, что таким образом диктатор хочет отомстить за громкий указ президента Зеленского, в котором тот разрешил россиянам провести парад на 9 Мая в Москве на Красной площади.

Российские пропагандистские каналы и так называемые военкоры нервно отреагировали на этот указ.

