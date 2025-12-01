- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 560
- Время на прочтение
- 1 мин
Действительно ли РФ захватила Купянск: Зеленский ответил
Зеленский заверил, что, несмотря на заявления россиян, Силы обороны почти завершили зачистку города Купянск на Харьковщине.
Президент Владимир Зеленский опроверг заявления Путина, что оккупантам удалось почти полностью захватить город Купянск Харьковской области.
Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Зеленский посетовал, что западным журналистам следует чаще обращаться к украинским источникам, а не к заявлениям пропагандистов РФ.
Он признал, что у россиян было несколько наступательных операций, но «ни одна из них не была действительно успешной».
«Безусловно, ведутся сложные бои в самом Покровске и на других направлениях. К примеру, больше успеха у наших ребят на Купянском направлении. Хотя Россия говорит, что захватила Купянск, а мы, честно говоря, почти всех [россиян] вычистили из этого города», — заверил Зеленский.
Президент пояснил, что информацию о наступлении россиян на фоне переговоров нужно воспринимать «объективно», поскольку «российских военных много». Он признал, что некоторые продвижения у врага есть, но фронт — это «живая контактная линия, которая меняется в одну и в другую стороны».
Ранее о захвате Купянска и Волчанска говорили диктатор Путин и его военачальник Валерий Герасимов.