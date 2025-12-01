Действительно ли РФ захватила Купянск: Зеленский ответил

© Getty Images

Президент Владимир Зеленский опроверг заявления Путина, что оккупантам удалось почти полностью захватить город Купянск Харьковской области.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский посетовал, что западным журналистам следует чаще обращаться к украинским источникам, а не к заявлениям пропагандистов РФ.

Он признал, что у россиян было несколько наступательных операций, но «ни одна из них не была действительно успешной».

«Безусловно, ведутся сложные бои в самом Покровске и на других направлениях. К примеру, больше успеха у наших ребят на Купянском направлении. Хотя Россия говорит, что захватила Купянск, а мы, честно говоря, почти всех [россиян] вычистили из этого города», — заверил Зеленский.

Президент пояснил, что информацию о наступлении россиян на фоне переговоров нужно воспринимать «объективно», поскольку «российских военных много». Он признал, что некоторые продвижения у врага есть, но фронт — это «живая контактная линия, которая меняется в одну и в другую стороны».

Ранее о захвате Купянска и Волчанска говорили диктатор Путин и его военачальник Валерий Герасимов.