Действительно ли Россия атаковала Львов "Орешником" и с какой целью: объяснил Игнат

Дополнено новыми материалами

Россия атаковала Львов в ночь на 9 января баллистической ракетой средней дальности. Цель Москвы — спровоцировать панику среди украинцев и запугать Запад тем, что она наносит удары аж под границы стран НАТО.

Об этом глава управления коммуникации Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

Львов был атакован «Орешником»?

Игнат ответил на вопрос о том, подтверждают ли Воздушные силы применение врагом «Орешника» для атаки по Украине.

«Мы не знаем, как там Путин называет „Орешники“. Мы говорим о ракете баллистической средней дальности», — сказал представитель ВС.

Он отметил, что это оружие, которое президент России Владимир Путин уже не впервые применяет по Украине и пугает Запад. В прошлый раз по Днепру была приблизительная такая атака. Сегодня это — Львовщина.

Цели российской атаки 9 января

Игнат также пояснил, что нанося удар такими ракетами по Украине, страна-агрессор делает мощную и медийную тему из этого.

«Потому что надо запугать Запад — „мы бьем далеко, аж под границы стран НАТО“. Географическое расположение Львова, разумеется, близко к Польше. Поэтому противник выбрал этот регион для того, чтобы провести такие действия атакующие с целью влияния на наших партнеров, в частности. Это мое личное мнение», — рассказал представитель Воздушных сил.

По его мнению, этот вражеский удар имел еще одну цель.

«Кроме того, — паника, конечно, накануне морозов, массированные удары. Вы же понимаете, что бьют по объектам критической инфраструктуры практически по всем регионам. Это и Киев, и Запорожье. Видели Днепр — отключение массовое света. Это делается с целью воздействия на население, в частности», — пояснил Игнат.

Особенности атаки на Украину 9 января

Он также подтвердил, что во время ночной атаки на Украину россияне не задействовали свою стратегическую авиацию, то есть не запускали ракеты с самолетов Ту.

«Ну да, мы показали в нашей официальной сводке ракеты „Калибр“ из акватории Черного моря. И стратегическая авиация сегодня не задействовалась. Были только наземные комплексы, баллистические ракеты „Искандер-М“, или же комплексы „С-400“. Это зенитные управляемые ракеты, которые могут тоже бить по баллистической траектории», — сообщил представитель ВС.

Что известно об атаке на Львов 9 января?

Напомним, в ночь на 9 января Россия атаковала Львовскую громаду и в поселке Рудно попала по объекту критической инфраструктуры.

В поселке ударной волной выбило автоматическую систему безопасности газа. Из соображений безопасности газоснабжение временно прекратили для 376 абонентов.

Минобороны РФ заявило о применении ракеты «Орешник» для атаки на Украину и назвало это «ударом возмездия» за якобы атаку на резиденцию Путина.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил удар баллистической ракетой «Орешник». Городской голова отметил, что это первый подобный удар по городу за время войны и четкий сигнал международным партнерам, поскольку Львов расположен менее чем в 70 км от границы с ЕС.