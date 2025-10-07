Действительно ли Россия модернизировала "Искандеры" против Patriot: эксперт объяснил

Ракета Искандер / © Associated Press

Слухи о якобы «модернизированных» Россией ракетах ОТРК «Искандер» для прорыва систем Patriot не имеют официального подтверждения, а украинские Воздушные силы ранее предполагали, что речь идет об использовании квазибалистических маневров и радиолокационных ловушек. Однако это штатные возможности «Искандера» с начала его разработки. Норвежский специалист Фабиан Хофман предложил несколько реалистических гипотез, объясняющих проблемы с перехватом. Большинство из них не требует физической «модернизации» российских ракет.

Гипотеза №1: изменение траектории без модернизации ракеты

Наиболее вероятным техническим объяснением Хофман считает новую, более крутую траекторию полета Искандера на терминальном этапе (перед поражением цели).

Сущность тактики. Смена траектории, которую можно осуществить только путем перепрограммирования ракеты (без физической модернизации), минимизирует время перехвата. Это позволяет проскочить зону действия ЗРК Patriot максимально быстро.

Преимущество. Такая тактика может быть более эффективной, чем дополнительное маневрирование, с которым противоракета PAC-3 MSE способна справиться благодаря своей сверхманевровости.

Гипотеза №2: география, дефицит ракет и старые боеприпасы

Кроме технической версии, специалист предлагает два гораздо более простые, но не менее веские предположения:

Россия не бьет «Искандерами» там, где стоит Patriot. Большинство заявлений о «неэффективности» Patriot основывались на статистике, включавшей удары по Запорожью и Николаеву. Из-за близости к фронту размещения там ЗРК Patriot (особенно на момент отчетов) маловероятен. Дефицит противоракет Patriot. Штатно для перехвата одной баллистической цели ЗРК должно использовать от двух до четырех противоракет. Если существует дефицит боеприпасов, пуск двух ракет становится невозможным.

Defense Express также добавляет еще одно возможное объяснение: из-за известного дефицита современных противоракет MSE, для перехвата баллистических целей вынужденно используют более старые ракеты GEM-T. Также GEM-T имеет ограниченные возможности борьбы с баллистическими угрозами и не имеет технологии кинетического перехвата. Это означает, что цель может быть поражена лишь обломками, без гарантированного уничтожения баллистической ракеты в воздухе.

Эксперты сходятся во мнении, что сложности с перехватом скорее всего объясняются комплексом факторов, включая как программные изменения траектории полета, так и логистические и географические ограничения ВСУ.

А еще в августе в Украине впервые публично продемонстрировали дальнобойную модификацию крылатой ракеты Р-360 «Нептун», известную как «Длинный Нептун».