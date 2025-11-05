Действительно ли следует бежать из больших городов: эксперт рассказал, что будет с теплом и светом

Отопление / © Shutterstock

Несмотря на распространенные опасения, энергетическая система Украины готова к прохождению отопительного сезона, а апокалиптические сценарии маловероятны. Резервы генерации, передачи и запасы критически важного оборудования максимальные за все время войны.

Такое мнение высказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, сообщает «Эспрессо».

По словам Рябцева, сейчас Украина готова пройти этот отопительный сезон.

«Готовность эта была наибольшей по сравнению со всеми предыдущими военными сезонами. Поэтому говорить о том, что энергетики что-то недоработали, может только тот, кто не знаком с реальными фактами», — сказал эксперт.

Он сообщил, что резервы энергетической системы Украины — генерации, передачи, распределения, запасы особо уязвимого оборудования и расходных материалов — «были самыми большими по сравнению со всеми предыдущими сезонами».

Рябцев убежден, что во время отопительного сезона апокалиптические сценарии Украине не грозят. В то же время он признает, что риск повреждения ключевых энергетических объектов все же существует, и его не стоит недооценивать. Однако, по словам эксперта, вероятность того, что такие инциденты повлекут за собой серьезные последствия, остается крайне низкой.

«Если брать базовый сценарий прохождения отопительного сезона, то сейчас хватает и собственной генерации с учетом возможности импорта, в частности электрической энергии, или дополнительного импорта природного газа. Есть разные группы, которые занимаются сценарным прогнозированием. Согласно их наработок, никто не считает высокой вероятность сценария, по которому все должны бежать из крупных городов, как некоторые бездумные депутаты нас призывают», — высказался Рябцев.

Напомним, ранее народный депутат Марьяна Безуглая призвала жителей Киева рассмотреть возможность временного переезда из столицы на осень-зиму, предупредив о риске полного блэкаута. Она подчеркнула, что Киев является стратегической целью для РФ, и полный блэкаут означает «темноту без канализации, водоснабжения посреди зимы».