Действительно ли стоимость Интернета составит 3 тыс. грн: что говорят эксперты

Интернет в Украине не может подорожать в десять раз. Если повышение цен произойдет, то оно будет не очень заметным для большинства населения.

Об этом заявил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире «КИЕВ24».

По его словам, повышение может произойти в пределах инфляции. Впрочем, конкретных цифр и терминов Корсун не назвал. Он говорит, что решение будет приниматься каждым провайдером самостоятельно.

«Если и будет какое-то повышение цен, оно будет вообще незаметно для большинства. Это зависит от общей ситуации в экономике страны. Это решение каждого провайдера. Какой-то провайдер решит, что не будет вообще повышать, сколько сможет, столько не будет повышать», — сказал он.

В общем, он называет это очень странным отношение регуляторов бизнеса. По словам Корсуна, вместо того, чтобы помочь, снизить нагрузку, они идут наоборот путем усиления.

Заметим, что жесткие требования к качеству мобильного Интернета устанавливает новый закон №4670. Документ обязывает провайдеров обеспечить 100 часов автономности сетей во время блэкаутов и устанавливает показатель скорости для операторов — до 100 мегабит в секунду.

Как сообщало издание «Минфин», в Украине Интернет может подорожать в десять раз. Закон №4670-IX вводит ряд важных изменений в сфере мобильного Интернета, в частности ключевой новацией стали обновленные стандарты скорости.

Эксперты прогнозируют: если контроль ужесточится, Интернет может подорожать «до уровня Европы» — то есть до 2000-3000 грн в месяц (сейчас пакеты стоят 200-300 грн).

Напомним, 25 ноября президент Владимир Зеленский подписал Закон №4670-IX о качественном мобильном Интернете. Документ является важным шагом в обеспечении быстрого и прогнозируемого интернета для каждого украинца, независимо от места жительства.