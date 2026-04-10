Действительно ли существует угроза наступления из Приднестровья на Виннитчину: Зеленский прокомментировал

Зеленский ответил на слухи о наступлении в Винницкой области

Россияне хотят создать так называемую «буферную зону» вдоль всей границы с Украиной, в том числе речь идет об границах, граничащих с Беларусью. Также ходят слухи, что Кремль хочет создать новую буферную зону в Винницкой области — со стороны непризнанного Приднестровья.

В разговоре с журналистами президент Владимир Зеленский прокомментировал угрозу со стороны непризнанного Приднестровья, передает ТСН.ua.

«Русские» хотят иметь буферную зону вдоль всей границы — и не только своей, но и Беларуси. А это тоже и Черниговщина, и Сумщина. Здесь ничего нового нет. Относительно Приднестровья: честно говоря, на сегодняшний день не вижу там угрозы», — сказал глава государства.

В то же время он предупредил, что угроза есть там, где есть скопления российских военных. По его данным, есть скопления российских войск на других направлениях — на юге, на Запорожском направлении.

«Главная их цель неизменна — Покровское направление. Для них это важный город, они давно пытались его захватить. И для нас важный, потому что там наша линия обороны и наши рубежи», — подытожил Зеленский.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что РФ хочет создать новую буферную зону в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Сергей Грабский оценил, может ли враг реализовать такой замысел.