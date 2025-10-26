Действительно ли Трамп изменил мнение по поводу Украины: Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский объяснил, действительно ли в позиции Дональда Трампа произошел перелом в отношении Украины и он понял наши аргументы о невозможности сдачи территорий.

Об этом глава государства рассказал в телефонном разговоре с нашей телеведущей Аллой Мазур эксклюзивно для ТСН.

Мазур рассказала, что перед выпуском новостей разговаривала по телефону с президентом Зеленским и спросила: действительно ли в позиции Трампа произошел перелом и он принял аргументы, что Украина не отдаст Донбасс, поэтому теперь нужно будет давить на Путина, а не на Киев.

«Трамп действительно согласился, что украинский компромисс — это остановка огня по линии фронта», — ответил Зеленский.

А деструктивные заявления из Москвы — удар по детскому саду — и неспособность Путина подтвердить свои угрозы на поле боя, в частности захватить Донбасс до 15 октября и стали, по мнению Зеленского, триггером решения президента США по «Лукойлу» и «Роснефти».

«Санкционный удар Америки выглядит еще более катастрофическим после 19-го пакета санкций из Европы», — говорит президент.

Очень удачная получилась координация. Впрочем, переговорное окно по ощущению президента Украины Трамп для Путина все еще держит.

