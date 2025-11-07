ТСН в социальных сетях

Украина
310
2 мин

Действительно ли учителям отменили повышение зарплат: министр объяснил

Оксен Лисовой назвал точные даты повышения зарплат учителям и научным работникам.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Учителя

Учителя

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой официально опроверг распространяющуюся в сети информацию о якобы отсутствии средств на повышение заработной платы педагогическим работникам в проекте Государственного бюджета на 2026 год.

Об этом он поделился в соцсетях.

Повышение зарплат состоится в два этапа

Оксен Лисовой заверил, что повышение заработной платы педагогам является приоритетом и заложено в проекте бюджета, представленного ко второму чтению.

«В проекте Государственного бюджета-2026 предусмотрены средства на повышение заработных плат педагогических работников в два этапа: с 1 января — на 30% к должностному окладу, а также еще на 20% с 1 сентября. Это означает общий рост на 50% в течение года», — заявил министр.

Он подчеркнул, что информация об «отказе от повышения» или «перенаправлении средств» не соответствует действительности. Рост заработных плат будет осуществляться поэтапно, как это было анонсировано правительством.

Рост зарплат в высшем образовании и реформа

Министр также сообщил, что аналогичный подход к повышению финансирования предусмотрен и для других категорий педагогов.

«Также предусмотрено увеличение объема финансирования для подобного подхода для педагогических и научно-педагогических работников учреждений высшего образования и учреждений профессионального высшего образования, входящих в структуру университетов», — добавил Лисовой.

Кроме того, в 2026 году Министерство образования и науки продолжит работу над реформой системы оплаты труда педагогов, что тоже закреплено в проекте бюджета.

Напомним, в Украине планируется повышение минимальной заработной платы для учителей, что должно существенно поднять средний уровень оплаты труда для всех педагогов.

А в прошлом месяце правительство обновило условия выплаты премии и надбавки учителям. Согласно постановлению Кабмина, теперь ежегодную премию получат все педагоги.

