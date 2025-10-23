Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не использовала предоставленное Соединенными Штатами дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории Российской Федерации.

Об этом он рассказал во время встречи с журналистами в четверг (23 октября).

По его словам, этот тип вооружения применялся исключительно для защиты и поражения целей, расположенных на временно оккупированных территориях Украины.

Он добавил, что для дальнобойных поражений Украина применяет только свое оружие, которое наносит удары на расстояние до 3 тысяч км.

Напомним, администрация Дональда Трампа упразднила ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, предоставленных западными союзниками. Это предоставит Силам обороны Украины возможность более активно бить по целям на территории России, что усилит общее давление на Кремль. Это решение знаменует поворот в политике Вашингтона после нескольких месяцев ограничений.