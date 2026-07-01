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Действительно ли Украина может сдать Сумы: в ЦПД прокомментировали
«Власть готовит Сумы к сдаче» — очередной масштабный фейк Кремля опровергли
Россия начала очередную волну информационно-психологической операции (ИПСО), что якобы оккупационные войска вот-вот захватят Сумы.
Об этом передает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
В ЦПД отметили, что после заявления российского диктатора о том, что оккупационные войска якобы находятся в не соответствующей действительности «10,5 км от Сум», враждебные ресурсы начали распространять манипулятивные публикации с ключевым нарративом «власть сдает город».
«Пропагандисты утверждают, что местная администрация якобы намеренно не занимается восстановлением критической инфраструктуры, потому что Сумы готовят к сдаче», — отмечают в ЦПИ.
В ведомстве подчеркнули, что эти тезисы не нашли отклика среди украинцев. Поэтому враг прибег к искусственному созданию видимости «массового недовольства» среди горожан. В частности, в TikTok было запущено видео от имени жительницы Сум, которая эмоционально жалуется на низкое давление воды в водопроводе. Этот ролик быстро подхватили и растиражировали русские Telegram-каналы.
«Характерно, что первоисточником этого видео стал анонимный аккаунт, который маскируется под „украинского военного“, а не сама „жительница Сум“. Это давно отработанная тактика спецслужб России: создается профиль, где публикуется нейтральный околовоенный контент для завоевания доверия аудитории, после чего туда вбрасываются деструктивные фейки», — пояснили в ведомстве.
В ЦПД отмечают, что россияне стремятся посеять страх среди жителей Сум, подорвать доверие к руководству города и государства.
Ранее в СНБО опровергли информацию российской стороны о якобы приближении к Сумам.