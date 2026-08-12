Действительно ли Украина отказывается забрать некоторых пленных: Лубинец ответил на обвинения Москвы

Обмен пленными. Фото иллюстративное / © Владимир Зеленский

Реклама

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал обвинение РФ о якобы отказе Украины забирать своих военнопленных.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в «Укринформе».

Реклама

По словам омбудсмена, российская сторона снова начала медийную кампанию по дискредитации Украины. Представитель РФ опубликовала списки украинских военнопленных, которых якобы Украина отказывается забирать.

Реклама

«Я публично опровергаю тезисы РФ, заявляя как человек, который в том числе вместе со своими коллегами участвует в переговорах с российской стороной о возвращении украинских военнопленных, что мы никогда не отказывались от какого-либо украинского военнопленного, гражданского заложника или украинского ребенка», — подчеркнул Лубинец.

Он заверил, что украинская сторона готова забирать абсолютно всех, кого готова отдавать РФ. Украина после получения таких списков сразу посылает запрос и готова приехать и забрать своих граждан. В то же время россияне каждый раз начинают затягивать решение этого вопроса.

«Все это делается для того, чтобы играть на чувствах семей военнопленных, пропавших без вести, потому что для этой категории наших граждан плен — это ежедневная страшная реальность без ответа на самый важный вопрос: где мой близкий человек, что с ним сейчас происходит, почему его не возвращают», — объяснил Лубинец.

Напомним, что последний обмен пленными состоялся 26 июня. Тогда из российского плена в Украину вернулись 160 украинских военных.

Реклама

Новости партнеров