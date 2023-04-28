Действительно ли Украина откроет небо для гражданских самолетов: комментарий "Украэроруха"

В украинском авиапространстве "должно быть гарантировано 100% ситуации безопасности", подчеркнули в компании.

Возобновление полетов гражданской авиации в Украине произойдет тогда, когда будет обеспечена полная безопасность.

Об этом заместитель директора "Украэроруха" Оксана Ожигова сообщила в эфире телеканала "Киев".

В частности, она прокомментировала массированный ракетный обстрел россиянами украинских территорий в ночь на 28 апреля.

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"Все что мы имеем в результате сегодняшней ночной атаки, мы называем "опасность". Все что связано с авиацией, мы ассоциируем со словом безопасность. Пока в воздушном пространстве Украины не будет гарантировано 100% ситуации безопасности, нам строить любые прогнозы рано", – объяснила ситуацию Ожигова.

Однако "Украэрорух" проводит подготовку к скорейшему возобновлению полетов, "когда это будет возможно".

Напомним, министр транспорта Франции Клеман Бон накануне заявил, что Украина "упорно работает" над открытием своего авиапространства для гражданских самолетов. Эти слова министр сказал в контексте сотрудничества с государством в области обучения украинских пилотов гражданской авиации и авиадиспетчеров.

Отметим, что организация Eurocontrol прогнозирует до 2029 года продолжительность ограничений на полеты в авиапространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы.

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