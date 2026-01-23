- Дата публикации
Действительно ли Украина продает электроэнергию за границу во время отключений: в ЦПД расставили точки над "і"
Пока украинцы сидят без света, сетью ходят фейки о якобы коммерческом экспорте электроэнергии в Европу.
В социальных сетях набирает обороты новая волна дезинформационной кампании. Пользователи массово распространяют видео и скриншоты с карт международных энергетических ресурсов, которые якобы подтверждают, что Украина активно продает электроэнергию странам Евросоюза, в то время как собственные граждане вынуждены сидеть в темноте.
Об этом пишет центр противодействия дезинформации (ЦПИ).
В ведомстве категорически опровергли слухи о коммерческой продаже тока.
«Украина не экспортирует электроэнергию, а все доступное поколение в Украине направляется исключительно на покрытие внутреннего потребления», — говорится в сообщении ЦПИ.
Дефицит в энергосистеме, вызванный российскими атаками на ТЭС и ГЭС, не позволяет даже думать о продаже ресурса за границу. Приоритет — обеспечение светом украинских домов, больниц и оборонных предприятий.
В ЦПИ отметили, что украинская энергосистема является неотъемлемой частью европейской сети ENTSO-E.
«Когда энергосистемы соединены между собой, между ними существуют технические перетоки — это физический процесс балансировки частоты и напряжения в объединенной сети, а не коммерческая продажа», — пояснили в ЦПИ.
В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что цель таких вбросов единственная — психологическое давление на население.
Украинцев призывают доверять только официальным источникам информации («Укрэнерго», Минэнерго) и не распространять непроверенные видео из сомнительных пабликов.
Напомним, ситуация в украинской энергосистеме остается напряженной и зависит от последующих атак РФ по критической инфраструктуре. Эксперт Виктория Войцицкая предупредила, что в случае уничтожения ключевых объектов генерации особенно сложная ситуация может возникнуть в Киеве, прежде всего на левом берегу, где жилье полностью зависит от электричества.
Она призвала украинцев иметь собственный план действий на случай длительных отключений, а власть подготовить решения для уязвимых категорий населения. Улучшение ситуации прогнозируют не раньше весны, когда уменьшатся морозы и увеличится световой день.