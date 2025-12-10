ТСН в социальных сетях

Украина
1217
1 мин

Действительно ли Украина продает свет в Молдову: в ДТЭК ответили

Несмотря на соцсетевые слухи об экспорте света, украинские энергетики объяснили истинную причину отключений.

Автор публикации
Дарья Щербак
Свет

Свет / © ТСН.ua

В эти выходные в соцсетях начали распространяться слухи, что Украина якобы продает электроэнергию Молдове, и именно поэтому выключают свет. На самом же деле причиной отключений стали массированные атаки России.

Об этом рассказали в ДТЭК.

Уже более трех лет энергосистемы Украины и Молдовы работают в синхроне с европейской энергосистемой. Поэтому удары по украинским объектам чувствуют и соседи. Молдавия для стабилизации энергосистемы срочно обратилась за помощью в Румынию, а Украина тоже получила аварийную поддержку от соседей.

Несмотря на слухи о продаже электроэнергии, Молдова не получала помощи от Украины.

Энергетики ДТЭК круглосуточно работают над восстановлением системы, чтобы свет вернулся во все дома. Основная причина отключений — повреждение генерации и сетей после массированных ракетных атак.

Напомним, во избежание повреждений бытовой техники во время отключений электроэнергии следует выключать мощные приборы из розеток и включать их постепенно после восстановления света. Это помогает избежать скачков напряжения и дополнительных аварий.

