Действительно ли украинцы массово возвращаются в оккупацию: Минсоцполитики обнародовало официальные цифры

Всего 29 тысяч украинцев, которые имели статус ВПЛ, вернулись в свои места жительства, но в основном это условно безопасные регионы Украины.

По данным Министерства социальной политики Украины на временно оккупированные территории вернулось около тысячи украинцев, ранее имевших статус внутренних переселенцев (ВПЛ).

Об этом ведомство сообщило в ответ на журналистский запрос "Радио Свобода".

В министерстве также отметили, что всего из-за войны войны в Украине покинули свои дома и зарегистрировались как ВПЛ 4,9 миллиона граждан.

"По состоянию на 02.12.2024 было зарегистрировано 4,9 миллиона ВПЛ. То есть за год произошло уменьшение количества ВПЛ на 250 тысяч человек. Согласно данным электронных систем Минсоцполитики, по состоянию на 01.11.2024 к предыдущему месту жительства вернулось в общей сложности 29 тысяч человек (около 7 ,7% от общего количества снявшихся с учета)", – объяснили в ведомстве.

Также читайте Почему украинцы возвращаются под ракеты россиян: волонтер объяснил проблему ВПЛ

В Минсоцполитики уточнили, что 29 тысяч человек – это украинцы, вернувшиеся в любой из регионов страны, а именно:

условно безопасные территории (Киевщина, Житомирщина, Черниговщина и т.п.) – 18,9 тысяч человек;

территории возможных боевых действий – 9 тысяч человек;

временно оккупированные территории – 1 тысяча человек.

Напомним, в конце ноября народный депутат и член Комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции ТОТ Максим Ткаченко заявил, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории. По мнению нардепа, главной причиной возвращения является то, что переселенцы на подконтрольной Украине территории не смогли устроить новую жизнь.

Читайте также: