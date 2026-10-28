Действительно ли Украине грозит дефицит лекарства из-за ударов РФ: в Минздраве ответили

Цепочки рвутся, но аптеки будут работать: В Минздраве развеяли страхи о нехватке медикаментов

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В Украине, несмотря на российские обстрелы, в том числе удары по медикаментам, не будет дефицита лекарств.

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения по запросу «РБК-Украина».

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В Минздраве признали, что российские войска систематически наносят удары по складской, производственной и логистической инфраструктуре фармацевтического рынка. Поэтому существует риск повреждения объектов, потери запасов препаратов и нарушения маршрутов поставки.

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В то же время, в министерстве заверили, что системного дефицита лекарственных средств в Украине нет.

«Возникают точечные временные трудности с поставкой отдельных препаратов», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве заверили, что работают с производителями, импортерами и дистрибьюторами на реагировании на такие перебои, восстановлении поставок и уменьшении рисков их повторного возникновения.

Что еще сделало правительство во избежание дефицита лекарств

Прежде всего Кабмин расширил возможности хранения и отгрузки лекарственных средств из дополнительных складских помещений. Компании смогут использовать помещения, сведения о которых отсутствуют в лицензионном реестре или принадлежат другому лицензиату.

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Кроме того, правительство упростило процедуру контроля импортных лекарств, чтобы ускорить их поставки в аптеки и больницы. Требования к качеству препаратов при этом сохраняются.

Ранее директор совета директоров фармацевтической компании «Дарница» Екатерина Загорий заверила, что, несмотря на обстрелы, лекарства отечественного производства будут.

«Украинские лекарства будут. Может быть ситуация, что они будут не всюду одновременно», — заявила она.

Напомним, что в прошлом месяце РФ ударила по фармацевтическому заводу «Дарница» в Киеве.

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