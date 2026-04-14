Действительно ли украинских мужчин депортируют из Германии: адвокат объяснил

Между правом и политикой: реально ли депортировать украинцев призывного возраста из Германии

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили, что Берлин готовит механизмы для возвращения украинских беженцев домой, в том числе мужчин призывного возраста.

Действительно ли Германия будет депортировать украинских мужчин, рассказал адвокат Юрий Демченко в своем Tik-Tok.

«Поэтому давайте с холодной головой разберемся, возможно ли это, и вообще, что будет происходить. Сразу скажу друзья, что я мало верю в это как юрист, потому что говорить — это одно дело, а делать на самом деле и сделать, реализовать то, что сказал политик, не всегда юридически оказывается возможным», — отмечает адвокат.

Демченко напомнил, что Мерц ранее уже делал заявления о возвращении украинских мужчин домой. Однако, как сделать это на практике, адвокат называет очень сложным вопросом.

«То есть депортировать формально можно. Но можно ли депортировать массово просто из-за призывного возраста — это уже другой вопрос. Это уже дискриминационные моменты, которые ни одна страна не может сделать», — убежден юрист, ссылающийся на европейское законодательство.

Демченко подчеркнул, что временная защита (действующая до марта 2026 года) базируется на Директиве ЕС от 2001 года. Она гарантирует защиту всем группам беженцев без разделения на военнообязанных и нет.

«И директивы Евросоюза, которые выносили за последние 4 года, там тоже нет никаких условий о том, ты мужчина, ты женщина, или военнообязанный. Это все дискриминационные условия. Нет никаких нормативных артов на европейском уровне, которые давали право стране массово к кому-то депортировать в воюющую страну. Это первый момент, который очень важен», — говорит юрист.

Кроме того, он еще напомнил о немецком «24-м параграфе». Это положение внутреннего права Германии, имплементирующее европейскую директиву. Оно предоставляет легальный вид на жительство (ВНЖ), который фактически защищает от безосновательной депортации.

Юрист отмечает, что случаи депортации существуют, но они индивидуальны:

Нарушения местного законодательства (уголовные или административные правонарушения).

Отсутствие законных оснований пребывания в стране.

Массовое возвращение людей в страну, где продолжаются боевые действия, противоречит Европейской конвенции по правам человека, считает адвокат.

«Но массовые депортации украинцев по принципу призывного возраста это нереально, это дискриминация и это не предусмотрено европейским законодательством. Поэтому, по-моему, друзья, это очень-очень нереально, скажем так. Как вы знаете, сейчас до конца мая мы ждем проект о продолжении временной защиты или ее окончании или в какой форме он будет продолжен, это мы увидим», — добавил юрист.

Чего ждать в будущем?

В конце мая 2026 года ожидается обнародование проекта по дальнейшей судьбе временной защиты в ЕС. По мнению адвоката, возможны следующие сценарии:

Ограничение приёма новых беженцев.

Изменение условий выплат или социальной поддержки.

Однако лишение защиты тех, кто его уже получил, он называет юридически сомнительным.

По словам президента Зеленского, Украина и Германия совместно возьмутся за тех украинских мужчин, кто уехал незаконно.