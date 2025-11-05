ТСН в социальных сетях

Украина
44
1 мин

Действительно ли украинцы смогут ездить бесплатно поездами — объяснение Лещенко

Сергей Лещенко объяснил, как будет работать программа УЗ-3000 и почему “Укрзалізниця” планирует повысить цены на билеты в СВ и первом классе Интерсити.

Кирилл Шостак
Сергей Лещенко

Сергей Лещенко / © УНИАН

Член наблюдательного совета "Укрзалізници " Сергей Лещенко объяснил детали президентской инициативы "УЗ-3000", которая предусматривает возможность безвозмездного проезда по железной дороге на три тысячи километров.

Об этом он рассказал во время выступления в Верховной Раде.

"Теперь по программе "УЗ-3000". Президент Владимир Зеленский объявил эту инициативу на прошлой неделе, а премьер Юлия Свириденко уточнила, что возмещение ущерба за бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, не касается программы", - сказал Лещенко.

По его словам, это две параллельные истории:

  • с одной стороны, финансирование для покрытия ущерба пассажирским перевозкам;

  • с другой – использование резерва свободных мест, который в некоторые месяцы составляет до 700 тысяч билетов.

"В целом есть готовность выделить около 200-250 тысяч пассажирских мест для безвозмездных перевозок в непечные периоды через соответствующие институты", - добавил член наблюдательного совета.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал программу "УЗ-3000" на прошлой неделе. Инициатива предусматривает возможность бесплатного проезда по железной дороге на три тысячи километров для отдельных категорий граждан.

В “Укрзалізнице” отмечают, что цель программы — разгрузить пиковые перевозки и более эффективно использовать ресурсы компании.

В то же время, часть экспертов считает, что реализация инициативы во время войны требует четкого финансового обоснования. Что известно о бесплатных километрах для украинцев — узнайте в материале ТСН.ua.

