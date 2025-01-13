Действительно ли Украину накроют 20-градусные морозы: прогноз погоды на эту неделю от Диденко

Синоптик заверила, что никаких 20-градусных морозов в Украине по крайней мере на этой неделе не ожидается.

В СМИ появилась информация, что на Украину надвигаются 20-градусные морозы. Однако синоптик Наталья Диденко шутит, что в Сети просто приписали лишний ноль.

Какой будет погода на этой неделе, с 13 по 19 января – Диденко рассказала в своем Facebook.

"Если вы прочитали о грядущих 20-градусных морозах в Украине, то у вас либо галлюцинации, либо вы зацепились глазом о лишний ноль, либо вы читаете телеграм", – пошутила она.

Синоптик заверила, что никаких 20-градусных морозов в Украине не ожидается.

В ближайшее время самая холодная ночь придется на вторник, 14 января. Температура воздуха будет составлять -3-8 градусов мороза, в западных областях -5-10 градусов мороза, в Карпатах – до -10-12 градусов ниже 0.

В течение дня 14 января ожидается в Украине от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Также завтра повсюду без осадков.

В Киеве 14 января осадков не предполагается. Ночью -4-7 градусов, завтра днем 0-2 градуса мороза.

"В дальнейшем ночная температура воздуха несколько повысится, дневная не претерпит особых изменений, около нуля", – прогнозирует Диденко.

По ее словам, с 19 января днем потеплеет до +3+7 градусов.

Ранее синоптики рассказали, чего ожидать от погоды 14 января.

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