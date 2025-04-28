ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
72
Время на прочтение
1 мин

Действительно ли употребление сала замедляет старение: ответ специалиста

Многие люди любят этот продукт, однако переедать его не стоит.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Сало

Сало / © pixabay.com

Специалисты утверждают, что сало не суперфуд, потому что калорийное и не имеет высокой питательной плотности. По всей вероятности, чрезмерное его потребление может ускорять старение.

Об этом "РБК-Украина" рассказал руководитель Лаборатории эпигенетики Института геронтологии им. Чеботарева НАМН Украины, кандидат биологических наук Дмитрий Красненков.

Есть сало можно умеренно: небольшой кусочек даст энергию и некоторые жирные кислоты. Однако избыток – вреден из-за калорий, насыщенных жиров и холестерина.

"Прямых исследований влияния сала на биологические часы нет, но его состав позволяет предположить, что чрезмерное потребление, вероятно, ускоряет старение, а не замедляет", - говорит эксперт.

Напомним, среди украинцев бытует мнение, что в четверг нельзя колоть свинью. Якобы из-за этого в сале могут завестись черви.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
72
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie