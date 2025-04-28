Действительно ли употребление сала замедляет старение: ответ специалиста

Сало / © pixabay.com

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Специалисты утверждают, что сало не суперфуд, потому что калорийное и не имеет высокой питательной плотности. По всей вероятности, чрезмерное его потребление может ускорять старение.

Об этом "РБК-Украина" рассказал руководитель Лаборатории эпигенетики Института геронтологии им. Чеботарева НАМН Украины, кандидат биологических наук Дмитрий Красненков.

Есть сало можно умеренно: небольшой кусочек даст энергию и некоторые жирные кислоты. Однако избыток – вреден из-за калорий, насыщенных жиров и холестерина.

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"Прямых исследований влияния сала на биологические часы нет, но его состав позволяет предположить, что чрезмерное потребление, вероятно, ускоряет старение, а не замедляет", - говорит эксперт.

Напомним, среди украинцев бытует мнение, что в четверг нельзя колоть свинью. Якобы из-за этого в сале могут завестись черви.