Действительно ли в Черновцах сделали лестницу из надгробных плит: что показала проверка

Реклама

В Черновицком городском совете обнародовали результаты проверки ремонта лестницы на площади Филармонии, вокруг которой возник общественный резонанс из-за изображения после проведения работ. Так, во время ремонта подрядчик не использовал новые строительные материалы, а лишь перевел плиты, которые уже были на объекте.

Об этом сообщает Департамент инфраструктуры и благоустройства ЧМР.

Реклама

«Во время ремонта подрядчик использовал те же материалы, из которых лестница была сделана до этого. Скорее всего, ранее фрагменты были установлены другой стороной наружу, поэтому изображения на них не видно», — говорится в сообщении.

Реклама

В горсовете объяснили, что при выполнении работ плитку перевернули, а из-за остатков клея и строительных материалов работники и техническое наблюдение не заметили скрытого изображения. Оно стало видимым лишь впоследствии, что и повлекло за собой активное обсуждение в соцсетях.

Также отмечается, что из-за давности строительства установить, когда именно эти фрагменты использовали для обустройства лестницы, сейчас невозможно.

Отдельно в мэрии прокомментировали стоимость ремонта. Там сообщили, что на выполнение работ получили три ценовых предложения, из которых 190 тысяч гривен было самым низким. За эти средства выполняли не только переложение плитки, но и полный комплекс работ на площади около 100 квадратных метров, в том числе оплату труда, использование строительных смесей, расходных материалов и уплату налогов.

«Город еще не оплатил эти работы. Они не приняты, а подрядчик должен устранить все выявленные недостатки», — отметили в городском совете.

Реклама

В мэрии также поблагодарили жителей Черновцов за внимательность и неравнодушие, которые помогли обратить внимание на ситуацию.

Как мы писали, программа «Восстановление» позволяет украинцам получить компенсацию на ремонт жилья, поврежденного в результате войны, если оно подлежит восстановлению. Максимальная сумма выплаты составляет до 350 тыс. грн. для квартир и до 500 тыс. грн. для частных домов, а для незначительных повреждений предусмотрена компенсация до 200 тыс. грн. Подать заявление можно через приложение «Действие» или ЦНАП, после чего жилье обследует специальная комиссия, определяющая размер компенсации. Также государство возмещает расходы украинцам, которые уже отремонтировали поврежденное жилье за свой счет, при условии подтверждения выполненных работ.

Новости партнеров