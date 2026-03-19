ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
26
Время на прочтение
2 мин

Действительно ли в Киеве стали чаще вручать повестки: объяснение ТЦК

В столичном ТЦК прокомментировали информацию об «облавах» на магистральных путях.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Работники ТЦК (иллюстративный фото)

Работники ТЦК (иллюстративный фото) / © ТСН

В Сети распространяют информацию о якобы усилении мобилизационных мероприятий в столице. Сообщается, что ТЦК в Киеве якобы начали перекрывать магистральные дороги и увеличивать количество патрулей для проведения «облав».

Однако в Киевском городском ТЦК и СП данные официально опровергли для «24 Канала».

В пресс-службе ведомства отметили, что никаких изменений в порядке проведения мобилизации не произошло. Процесс продолжается в обычном режиме в соответствии с действующим законодательством.

«Мобилизационные меры действуют стабильно, у нас они не могут ни усиливаться, ни уменьшаться. В связи с тем, что в Украине идет война, они продолжаются, как и раньше. Никаких изменений в законодательство, никаких изменений в нормативно-правовых актах по мобилизационным мерам не было», — объяснили в ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине расширил перечень критически важных предприятий. Сюда прибавили новые категории бизнеса, которые обеспечивают потребности армии в Украине. Поэтому больше компаний получили возможность бронировать своих работников во время мобилизации.

Ранее мы писали, что киевлянку без ее ведома поставили на военный учет в одном из районных ТЦК Харькова, хотя у нее нет медицинского образования и с такой просьбой добровольно не обращалась.

Также ранее в Харькове мужчина сменил пол и обратился в ТЦК с требованием исключить его из военного учета, внеся соответствующие сведения в реестр «Оберег».

Дата публикации
Количество просмотров
26
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie